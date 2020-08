64 anni fa la tragedia nella miniera di Marcinelle, morirono anche sette molisani

64 anni fa, era l’8 agosto del 1956, la tragedia nella miniera di Marcinelle in Belgio nella quale moritono 262 persone e tra queste anche 7 molisani.

“Oggi – ha scritto l’assessore regionale ai molisani nel mondo Vincenzo Cotugno – il pensiero è rivolto al sacrificio di tanti padri, costretti a lasciare le proprie famiglie per un lavoro che potesse ridare dignità alle condizioni delle proprie famiglie in una Italia che lentamente si riprendeva dalla Seconda Guerra Mondiale. Marcinelle fu un inganno per tutti loro. Non il paradiso descritto dai manifesti di reclutamento ma un inferno in cui trovarono la morte”.

Ricorda la tragedia anche il sindaco di Campobasso Roberto Gravina. “La data del disastro nella miniera – dice il primo cittadino – torna ogni anno a ricordarci come la dignità di chi affronta sacrifici immani per avere la possibilità di ottenere un lavoro che dia sostentamento a se stesso e alla sua famiglia, è un diritto che quando non viene garantito e tutelato con la giusta cura, innesca una spirale drammatica, capace unicamente di produrre dolori e lutti a tutte le latitudini”.