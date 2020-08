Palata: lite tra due conviventi, lei tenta di fuggire e lo investe

Una lite tra due conviventi rischia di finire in tragedia. È successo a Palata dove in seguito a una violenta discussione la donna ha cercato di scappare a bordo di un’auto e nel parapiglia ha investito il compagno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione del paese che hanno avviato le indagini per fare chiarezza sull’accaduto. La coppia ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso. Il giovane è stato ricoverato all’ospedale Cardarelli di Campobasso ma le sue condizioni non sarebbero gravi.