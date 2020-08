Basket femminile , il 4 ottobre il debutto della Molisana Basket in A1

Nessuna sorpresa sul girone della massima serie nazionale femminile. Sarà una serie A1 a quattordici squadre viste le defezioni di Torino e Palermo. La notizia più importante per i tifosi della Molisana Magnolia Basket Campobasso è che la prima di campionato è in programma domenica 4 ottobre. Nuovi parquet da calcare La Molisana Magnolia Basket Campobasso. Assieme a Battipaglia, Ragusa e Sassari, saranno una delle quattro realtà che rappresenteranno l’Italia centromeridionale. Per il resto direzione centro nord: tre club lombardi (Broni, Costa Masnaga e Sesto San Giovanni), tre veneti (San Martino di Lupari, Schio e Venezia) due emiliano-romagnoli (Bologna e Vigarano) e due toscani (Empoli e Lucca). Il prossimo step sarà la definizione del calendario ma sopratutto la Federazione è a lavorando per stilare un protocollo che permette la disputa delle gare con il pubblico. Una notizia, questa, che è arrivata nel giorno del compleanno di coach Mimmo Sabatelli, riportandolo con la testa sul parquet tra un augurio e l’altro. «Siamo felici – discetta il trainer rossoblù – eravamo in attesa unicamente delle ufficializzazioni e sapere che si inizierà il 4 ottobre ci dà la possibilità di programmare il raduno e di poter tornare a pensare ad un aspetto, quello del basket giocato, che ci manca tanto». «Sapere – prosegue – che la Federazione sta lavorando per far sì che ci sia la possibilità di avere il pubblico alle partite è un altro gran bel segnale. Iniziare a ‘porte chiuse’ sarebbe stato un aspetto triste ed il mio augurio è che sin dall’inizio si possano vedere i tifosi sugli spalti perché consentirebbero agli addetti ai lavori, atleti in primis, e alle società che fanno tanti sacrifici di poter aver un giusto supporto al proprio percorso».