Poste Italiane, anche ad agosto servizi garantiti con l’apertura di sei uffici a Campobasso

Anche ad agosto Poste Italiane continuerà a garantire i servizi, con l’apertura di sei uffici postali a Campobasso. In particolare, con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35) sarà sempre aperta le sede di Campobasso Centro (via Pietrunto). Con orario “monoturno” dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35) saranno disponibili gli uffici di Campobasso 1 (corso Mazzini), Campobasso 2(via Luigi D’Amato), Campobasso 3 (viale Principe di Piemonte) Campobasso 4 (via Gramsci) e Campobasso 5 (via Toscana). In questi uffici, inoltre, sempre in modo contingentato e in relazione agli spazi disponibili nelle sale al pubblico, è nuovamente possibile attendere il proprio turno allo sportello all’interno dei locali. Per facilitare la gestione e l’utilizzo degli spazi, negli uffici abilitati è stata predisposta una segnaletica orizzontale che indica alla clientela come comportarsi durante l’accesso e il transito nei locali, consentendo un’attesa più confortevole e supportando i clienti per il mantenimento di un corretto distanziamento sociale.