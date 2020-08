Chaminade Campobasso presentato il nuovo organigramma societario

Si apre una nuova stagione, la ventunesima per la Chaminade Campobasso. L´organizzazione societaria coinvolge amici e appassionati del futsal, che contribuiscono a portare avanti il progetto del club. Nei giorni scorsi si è svolto il Consiglio Direttivo, all’ordine del giorno la definizione dell’organigramma societario: il Presidente è Franco Bossi che sarà anche il Responsabile del Settore Giovanile, il VicePresidente con delega come Responsabile del Settore Agonistica è Domenico Scarnata; il segretario è Ennio Ialenti; quattro i consiglieri: Martino Leone, Maurizio Discenza con delega alla Comunicazione, Mario Panichella e la new- entry Antonello Pascale che ricopre anche il ruolo di Direttore Sportivo; tanti i collaboratori esterni pronti a mettere a disposizione tempo, passione e competenze. Il club del capoluogo sta vivendo una fase di grande espansione non solo nel futsal ma anche nel calcio. La società punta alla valorizzazione delle risorse locali in termini soprtivi ed economici, con tante aziende locali pronte a sponsorizzare il progetto rossoblù. La partecipazione per il sesto anno consecutivo al campionato di Serie B e Under 19 nazionale permettono alla Chaminade Campobasso di portare in giro per l’Italia il nome del capoluogo e lo stemma della Regione Molise. Il presidente della Chaminade è pronto per una nuova avventura: “La stagione che ci apprestiamo ad affrontare sarà molto difficile e piena di incognite, nonostante le problematiche note a tutti stiamo programmando il futuro con il solito impegno ed entusiasmo. Saremo ancora protagonisti nei campionati nazionali con il futsal e in quelli regionali con il calcio a 11 e calcio a 5. – prosegue il numero uno del club – Dopo questo lunghissmo stop non vediamo l’ora di ripartire sia con le squadre agonistiche che con la scuola calcio che da quest’anno potrà fregiarsi anche del titolo di “Scuola Calcio Elite”. Questo riconoscimento ci inorgoglisce tantissimo e allo stesso tempo ci responsabilizza, ci sprona ad impegnarci al massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Il mercato della Chaminade Campobasso è in fermento: conferme, ritorni, nuovi arrivi e tante scommesse sarà una squadra “Made in Molise”. Il Responsabile del Settore Agonistica Domenico Scarnata da le prime anticipazioni sulla rosa 2020/2021: ” Sarà una squadra giovane con qualche innesto di qualità e quantità. Lo staff tecnico è ben consapevoli del valore tecnico/fisico del gruppo, che crescerà col tempo, saranno dinamicità, aggressività ed entusiasmo a formare la nuova Chaminade. – prosegue il patron – C’è chi ha già giocato fuori dai confini regionali e chi si affaccia per la prima volta nel panorama nazionale, non abbiamo fatto delle scommesse azzardate ma consapevoli, crediamo nella qualità dei giocatori molisani e in questi anni con la nostra Scuola Calcio abbiamo dimostrato di saper crescere dei talenti del settore”. Nei prossimi giorni verranno svelati i nomi dello staff tecnico e della rosa 2020/21 della Chaminade Campobasso. L’attesa è terminata si vuole tornare in campo e riempire il palazzetto di tifosi.