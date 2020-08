LaChami al Campus si ferma solo per il ferragosto

Nell’area sportiva Sturzo prosegue l’ultima settimana di campus prima la sosta del ferragosto (dal 10 al 14 agosto). LaChami al campus accompagnerà i bambini dai 5 ai 13 anni fino al ritorno sui banchi di scuola. Le necessità delle famiglie non vanno in ferie. Dopo i mesi di lockdown, i centri estivi rappresentano una vera boccata di ossigeno per i bimbi e i loro genitori, e allo stesso tempo sono un banco di prova importante per il ritorno alla normalità. In attesa della prima campanella e la ripresa delle attività sportive ci sono ancora tante settimane da trascorrere insieme agli istruttori della Scuola Calcio Elite Chaminade Campobasso e agli animatori della Ludoteca Magicabula.

La formula proposta questa estate è quella di sempre: giochi, attività sportive e ludico -creative. Ma c’è chi si è inventato anche qualcosa di diverso. È il caso di LaChami al Campus che in queste settimane ha proposte diverse attività: giochi senza frontiere, spettacoli di magia, esibizioni musicali, il Luna park che hanno permesso ai bambini di mettersi in gioco ed esprimere le loro doti, anche artistiche. Le attività del campus si svolgono dal lunedì al venerdì, per tutte le informazioni e le iscrizioni potete contattate Antonello 328/5373757 o seguire la pagina Facebook “”LaChami al Campus”