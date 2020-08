Domenica a San Pietro Avellana torna la Fiera del tartufo nero, tante le novità

Domenica prossima, 9 agosto, San Pietro Avellana celebra il mondo del tartufo con un inedito percorso itinerante, tra stand, piatti tipici, animazioni e laboratori. Tutto pronto, dunque, per la 31esima edizione della ‘Fiera del tartufo nero’, il prezioso fungo simbolo del territorio locale. Per guidare i visitatori alla scoperta di San Pietro Avellana e delle prelibatezze al tartufo, la Pro loco ‘Ad Volana’ e il Comune hanno predisposto un percorso itinerante, per la prima volta nel cuore del paese. Si potranno visitare gli stand dei produttori di tartufo e di prodotti tipici selezionati e degustare le eccellenze della gastronomia molisana, sullo sfondo dei boschi della Riserva della Biosfera MaB Unesco in cui crescono i rinomati funghi. “La nostra Fiera del Tartufo nero – spiega il sindaco Francesco Lombardi – e’ una manifestazione dedicata alla promozione del territorio. Non e’ una semplice fiera, ma una vera mostra mercato. Non si sostiene economicamente con la vendita del prodotti, ma e’ un’opportunita’ per gli espositori di far conoscere le loro produzioni. Nello stesso tempo – aggiunge – e’ un modo per raccontare il tartufo, la perla della gastronomia molisana e la terra da cui nasce, con i suoi aspetti culturali, agricoli, ambientali, gastronomici e turistici”. Gli stand sono stati concessi dal Comune ai produttori in forma gratuita, per dare loro un vantaggio in questo periodo storico, in cui l’economia e’ stata penalizzata dal lockdown. Tra le novita’ di questa edizione, l’area street food, con la partecipazione di food truck che prepareranno piatti tipici con il tartufo, e l’animazione affidata a band itineranti ed artisti di strada che si muoveranno all’interno del percorso fieristico. Le casette/stand dei produttori saranno ben distanziate tra loro e i visitatori avranno l’obbligo di indossare la mascherina.