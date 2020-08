Cus Molise, al lavoro per il secondo quadrangolare Città di Campobasso

Dopo il grande successo dello scorso anno, il Cus Molise è a lavoro per organizzare il secondo quadrangolare di calcio a cinque ‘Città di Campobasso’. Al Palaunimol, nella manifestazione a carattere nazionale che si svolgerà prima dell’inizio della stagione, nel mese di ottobre, ci sarà il meglio del futsal italiano. In campo, infatti, scenderanno l’Acqua & Sapone di mister Fausto Scarpitti, tra le candidate alla lotta per lo scudetto, i padroni di casa del Circolo La Nebbia Cus Molise oltre ad altri due quintetti di A2, l’Active Network di mister Davide Ceppi e la Tombesi del tecnico Gianluca Marzuoli. Sarà una giornata all’insegna del grande futsal, dunque, quella organizzata dal Cus Molise che è già a lavoro da qualche giorno per allestire un evento di grandissimo spessore, con il supporto della Regione Molise. Un quadrangolare utile, oltre che per lo spettacolo anche ai rispettivi allenatori per valutare lo stato di forma delle rispettive squadre. Come sempre spettacolo ed emozioni saranno garantite.