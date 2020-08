Termoli-Pescara, incendio sui binari. Traffico riattivato dopo controlli

Linea ferroviaria bloccata, disagi e ore di ritardi. L’incendio è divampato sui binari nella zona di San Salvo e Montenero di Bisaccia sull’asse Pescara-Termoli.

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate per domare il rogo e consentire a RFI di ripristinare la circolazione in mattinata.

Coinvolti diversi treni: cinque regionali sono stati cancellati totalmente o per parte del percorso, oltre tre ore di ritardo per due intercity. Attivati degli autobus sostitutivi per assicurare i collegamenti e limitare i disagi ai viaggiatori.

Sono in corso anche le indagini per risalire alle cause dell’incendio e sopralluoghi per verificare la presenza di eventuali focolai. Sul posto i tecnici di rete ferroviaria italiana per i controlli necessari alle infrastrutture.

Diversi i roghi divampati nei giorni scorsi anche nella zona di Petacciato dove le fiamme hanno investito i capannoni dell’azienda Di Vaira. I controlli dei Vigili del Fuoco continuano in tutto il Basso Molise.