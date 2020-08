Riconversione e ristrutturazione vigneti, pubblicato l’avviso pubblico. Al Molise un milione di euro

Pubblicato sul sito della Regione e sul portale del Psr l’avviso pubblico per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti in Molise (campagna vitivinicola 2020-2021). La presentazione delle domande di aiuto, che può avvenire esclusivamente per via telematica, scade il prossimo 30 agosto.

Al Molise, per il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, è stato assegnato dal ministero in totale un importo superiore a un milione di euro.

Lo rende noto l’assessorato regionale all’Agricoltura.