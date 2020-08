Polisportiva Campodipietra a centrocampo arriva Fazio

La calda estate campobassana regala un vero botto di mercato. Albino Fazio è un giocatore della Polisportiva Campodipietra. Il presidente Iacovelli, uno che sa fare le cose per bene, decide di regalare al suo allenatore e a tutti i tifosi un top player e la firma dell’ex Vastogirardi rappresenta sicuramente un tassello di quelli importanti in tal senso. Qualità, quantità e sostanza per la manovra della squadra che sarà ancora di Mario Cordone (a proposito la firma del tecnico per il rinnovo non è prossima).

Un metronomo di centrocampo, bravo a dettare i tempi e altrettanto bravo a vedere anche la porta avversaria quando si presenta nel mirino. Protagonista in diverse categorie nella sua carriera, si è sempre fatto apprezzare per le sue qualità tecniche e umane e in Eccellenza rappresenta senza ombra di dubbio un lusso. “Siamo felici di poter annunciare l’arrivo di un ottimo ragazzo e un bravissimo calciatore quale è Albino Fazio – spiega il presidente Iacovelli subito dopo la chiusura della trattativa – avevamo in mente di rinforzare la squadra e per farlo volevamo portare in rossoblù un giocatore di esperienza per la categoria. Quella con Albino è stata una trattativa importante, condotta sotto traccia per evitare l’inserimento di altri club nella stessa. Devo ringraziare il ragazzo che ha subito dimostrato interesse verso il nostro progetto – continua Iacovelli – e che ha capito quali sono le nostre intenzioni per la prossima stagione. Questo dimostra la sua grande professionalità anche al di fuori del campo. Come giocatore non ha certo bisogno di presentazioni. Per lui parlano i numeri e i campionati disputati negli anni. Dovunque ha giocato è riuscito a lasciare il segno facendosi voler bene. E sono sicuro che farà grandi cose anche con la nostra maglia garantendo anche ulteriore esperienza ad un gruppo che potrà contare sulle conferme degli elementi più rappresentativi che hanno fatto ottime cose nel corso degli ultimi anni. Siamo abituati a fare sempre il passo secondo le nostre possibilità e sarà così anche nel corso della prossima stagione. Posso dire che ci divertiremo”. Benvenuto Albino.