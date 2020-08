L’assessore Cotugno accoglie la piccola Marta, ‘turista dell’anno’

A gennaio un’alunna della quinta elementare della provincia di Ferrara, inviò una lettera all’assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno, per avere notizie e curiosità sul Molise, per elaborare una ricerca di classe assegnata dal loro maestro. Una lettera che l’assessore Cotugno lesse nel corso della presentazione del bando “Turismo è Cultura 2020” sottolineando l’emozione scaturita dalla lettura di quelle semplici ma intense parole che Marta gli aveva inviato. Ieri mattina l’accoglienza di Marta, questo il nome della bambina, in assessorato, accompagnata dai genitori e dall’Associazione “Amici del Murrutto” di San Giovanni in Galdo, dove la famiglia di Ferrara è ospite nell’iniziativa “Regalati il Molise”. “Marta è sicuramente la “Turista dell’anno” per la regione Molise – ha dichiarato l’assessore – Conserverò gelosamente la ricerca e gli elaborati sul Molise che Marta ha voluto donarmi – ha aggiunto -così come le sue emozioni per la sua gioia di poter finalmente visitare la regione che gli è valsa il plauso dei suoi insegnanti”.