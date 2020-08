“Il Venafro punterà in alto nella prossima stagione d’eccellenza calcistica molisana, parola di Presidente!”

Nicandro Patriciello, Presidente del Venafro Calcio (Eccellenza Molise) da un decennio ed oltre, cinque dei quali trascorsi in D : “Ce la giochiamo! Non siamo inferiori agli altri, per cui penso ad una sorprendente stagione d’eccellenza molisana dei miei giocatori”. Non si smentisce il massimo dirigente del calcio venafrano, che dà appuntamento ai tifosi per un campionato d’avanguardia dei suoi dopo le proprie dichiarazioni iniziali più contenute, visti e sentiti gl’investimenti altrui. No, il massimo dirigente del calcio cittadino -al cui timone continua a restare stabilmente da anni, senza dimenticare il quinquennio in D- torna a guardare in alto pensando all’alta classifica dell’eccellenza molisana, anche se altre società -vedi Isernia e Capriati al Volturno- si sono rinforzate, spendendo tantissimo. I casertani di Capriati infatti hanno preso tra gli altri Rega e Quaranta, lo scorso anno ottimi protagonisti con la maglia del Venafro. “E’ vero, qualcuno dei nostri del precedente campionato -spiega Patriciello- è approdato altrove, ma noi non siamo rimasti inoperosi”. Vuole dire delle novità venafrane per la prossima stagione ? “Innanzitutto è tornato mister Capaccione in panchina, persona d’esperienza e che conosce bene l’eccellenza campano/molisana. Quindi hanno firmato come nuovi attaccanti Napoletano (ex Puteolana, eccellenza campana, e capocannoniere delle passate stagioni) e Di Nardi, ex Cassino. Novità anche in porta : dovrebbe arrivare Luca Russo, ex Vairano e Sesto Campano, eccellenza molisana. Sono stati confermati Velardi e Adamo, che hanno fatto benissimo lo scorso anno, e stiamo lavorando per trattenere Cipriano, altra ottima pedina. Contemporaneamente siamo alla ricerca di under 2002 e di un nuovo centrocampista, mentre è stato confermato il grosso del blocco dello scorso anno. Puntiamo poi sui migliori giovani del valido vivaio societario, mentre stiamo verificando la possibilità di riportare a Venafro l’attaccante di colore Wade, che ha fatto bene con noi in passato”. Ed allora, una possibile conclusione di tutto quanto? “Il Venafro 2020/21 -garantisce convinto Nicandro Patriciello- dirà la sua con piena consapevolezza e convinzione. Rispettiamo tutti, ma penso che anche gli altri dovranno a loro volta guardare con attenzione il Venafro che si giocherà sino in fondo le proprie carte !”. E chiudiamo con la preparazione della squadra agli ordini del neo mister Capaccione : s’inizierà il 18 agosto probabilmente a Pozzilli, stante l’indisponibilità del “Del Prete” di Venafro in attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione. Circa l’avvio ufficiale della nuova stagione agonistica queste le date : il 30 agosto inizierà la Coppa Italia ed il 13 settembre l’eccellenza. (Tonino Atella)