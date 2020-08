Elezioni, a settembre si vota in venti comuni. Per Monteroduni slitta tutto al prossimo anno

Non ci sarà anche Monteroduni tra i comuni molisani che a settembre andranno alle urne per il rinnovo del Consiglio comunale. Un ulteriore ricorso presentato al Consiglio di Stato da rappresentanti dell’amministrazione locale non è stato accolto per quanto riguarda la sospensiva e l’udienza di merito è prevista a settembre. Dunque, al momento, le elezioni comunali anticipate in questo centro si terranno il prossimo anno. Restano 20 su 136 i centri molisani dove il 20 e il 21 settembre si voterà per scegliere i nuovi sindaci. Voto nello stesso giorno del referendum costituzionale. Si tratta di una tornata elettorale che doveva tenersi nella scorsa primavera, ma che è slittata all’autunno a causa dell’emergenza Coronavirus. Votano paesi a scadenza naturale del mandato e paesi che invece vanno alle urne anticipatamente perché sono stati commissariati.

In provincia di Campobasso le sfide più attese sono quelle di Bojano (comune commissariato dalla scorsa estate quando si dimise il sindaco Marco Di Biase) e Montenero Di Bisaccia.

Gli altri centri della provincia interessati alla mini tornata elettorale sono Bonefro, Casalciprano, Cercepiccola, Lupara, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Roccavivara e San Giuliano del Sannio.

In provincia di Isernia invece i comuni interessati sono quelli attualmente commissariati e cioè Agnone, Santa Maria del Molise e Conca Casale, e poi anche Sesto Campano, Montenero Valcocchiara, Poggio Sannita, Pozzilli, Roccasicura e Sant’Angelo del Pesco.

La macchina elettorale si è già messa in moto. Del resto subito dopo Ferragosto devono essere presentate le candidature.