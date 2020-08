Coronavirus, c’è un nuovo positivo: è un carabiniere in servizio a Ururi

Su 149 tamponi processati nelle ultime ore c’è un nuovo positivo in regione, è un carabiniere in servizio a Ururi. In questi giorni si stanno effettuando test sierologici su tutte le forze dell’ordine e in caso di positività viene effettuato il tampone. Il militare è asintomatico. Sale così a 34 il numero degli attualmente positivi in regione mentre i guariti sono 421.