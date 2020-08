Campobasso – Cimitero allagato, Tramontano: è una vergogna senza fine

Non si placano le polemiche sui continui allagamenti che si verificano al cimitero di Campobasso. Sul problema è intervenuto il capogruppo consiliare della Lega, Alberto Tramontano, che ha parlato di vergogna senza fine.

“L’amministrazione comunale non può e non deve più tergiversare –ha detto – vi è una responsabilità amministrativa e vi è una responsabilità morale, che richiedono azioni tempestive e definitive. Porterò con urgenza questo tema in consiglio comunale. L‘amministrazione deve assumersi le proprie responsabilità e ha l’obbligo morale e amministrativo di dare risposte certe ai nostri concittadini”, ha concluso Tramontano.