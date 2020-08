Borghi a misura d’uomo, l’associazione “Un Filo che Unisce” di Trivento fa promozione turistica. Le guide ambientali di “Tourists 4 Future”, giunte a Trivento, sono in viaggio per la Penisola dal 1° luglio, dalla Sicilia a Bergamo, un viaggio-simbolo dell’Italia che si rialza dopo l’emergenza Covid. Lo scopo è quello di toccare i borghi, i parchi naturali, agriturismi, paesini, e darne visibilità sui social media del progetto che ha come obiettivo, appunto, la promozione turistica. L’iniziativa ha ricevuto la collaborazione di Associazione Turismo Molise e Feelitaly Campobasso. Il percorso di “Tourists 4 Future”, organizzato da “Carboneria Molisana”, ha fatto solo 5 tappe in regione: Campobasso, Sepino, Larino, Boiano e Trivento. “La mission molisana dell’iniziativa – ha riferito il presidente di “Un Filo che Unisce”, Michela Anziano – è stata quella di mettere in evidenza, in special modo, i progetti di comunità. Ed ecco che siamo stati coinvolti noi, come associazione aggregativa, con sfondo la tradizione dell’uncinetto. Grazie alla collaborazione con MuSE Molise e, nello specifico, con la dottoressa Silvia Santorelli, abbiamo fatto conoscere la nostra comunità, guidati in una visita storico culturale. Non è mancato poi – aggiunge il presidente Michela Anziano – una degustazione dei prodotti tipici, quali: i cavatelli, l’zpptton, salumi di Trivento, uova con peperoni cruschi, torcinelli e cippillati. Infine – nel belvedere di zona Piano – ha concluso Michela Anziano – i nostri ospiti hanno potuto apprezzare le installazioni realizzate dalla nostra associazione, le opere ad uncinetto”.