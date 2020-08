32 migranti in fuga da Campomarino, in corso le ricerche delle forze dell’ordine. Sono tutti negativi

La fuga dei 32 migranti scappati dal centro di accoglienza di Campomarino è stata accertata ieri pomeriggio da un controllo nominativo che è stato effettuato nella struttura “Sweet Dreams”. Lo fa sapere la questura di Campobasso che sta coordinando le ricerche con l’ausilio di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Ferroviaria e Polizia Stradale. Gli uomini scappati appartengono al gruppo di 32 stranieri arrivati da Lampedusa la scorsa settimana.

“Stiamo lavorando per poterli rintracciare – fanno sapere ancora dalla Questura – e per poter così ripristinare la quarantena fiduciaria e infliggere le conseguenti sanzioni amministrative per la mancata ottemperanza”. Sono state intensificate le misure di vigilanza alla struttura, sia interne da parte dei gestori che esterne, di competenza delle forze dell’ordine. Tutti i migranti fuggiti sono risultati negativi al tampone per la diagnosi Covid-19, effettuato lo scorso 31 luglio dall’Asrem, subito dopo il loro arrivo in Molise.