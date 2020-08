31° Fiera del Tartufo Nero di San Pietro Avellana

Domenica 9 agosto 2020 il borgo altomolisano celebra il mondo del tartufo con un inedito percorso itinerante, tra stand, piatti tipici, animazioni e laboratori.

San Pietro Avellana (IS) celebra il mondo del tartufo con la sua storicaFiera del Tartufo Nero, la cui 31esima edizione si terrà domenica 9 agosto 2020. Il borgo dell’Alto Molise, di cui il prezioso fungo è simbolo, non rinuncia alla sua manifestazione di punta, sempre più importante riferimento nel Centro Italia, sperimentandoun nuovo modo di promuovere il tartufo e il territorio molisano, ricco di biodiversità.

Per guidare i visitatori alla scoperta di San Pietro Avellana e delle prelibatezze al tartufo, laPro loco Ad Volana e il Comune hanno predisposto un percorso itinerante, per la prima volta nel cuore del paese – da Via Roma (scuola elementare) fino a Piazza Corso San Rocco – dove sarà creataun’ampia isola di passeggio con due varchi di accesso. Qui si potranno visitaregli stand dei produttori di tartufo e di prodotti tipici selezionati edegustare le eccellenze della gastronomia molisana, sullo sfondo dei boschi della Riserva della Biosfera MaB UNESCO in cui crescono i rinomati funghi.

«La nostra Fiera del Tartufo Nero di San Pietro Avellana – spiegail sindaco Francesco Lombardi– è una manifestazione dedicata allapromozione del territorio. Non è una semplice fiera, ma una vera mostra mercato. Non si sostiene economicamente con la vendita del prodotti, ma è un’opportunità per gli espositori di far conoscere le loro produzioni. Nello stesso tempo è un modo perraccontare il tartufo, la perla della gastronomia molisana e la terra da cui nasce, con i suoi aspetti culturali, agricoli, ambientali, gastronomici e turistici». Gli stand sono stati concessi dal Comune di San Pietro Avellana ai produttori in forma gratuita, per dare loro un vantaggio in questo periodo storico, in cui l’economia è stata penalizzata dal lockdown. Un provvedimento che si aggiunge alle agevolazioni che l’ente ha predisposto per i commercianti e lavoratori quest’anno.

Tra le novità della 31esima edizione,l’area street food, con la partecipazione di food truck che prepareranno piatti tipici con il tartufo, e l’animazione affidata aband itineranti ed artisti di stradache si muoveranno all’interno del percorso fieristico. Le casette/stand dei produttori saranno ben distanziate tra loro e i visitatori avranno l’obbligo di indossare la mascherina.

La Fiera del Tartufo Nero di San Pietro Avellana è occasione anche per esplorare il borgo, le Chiese, e partecipare allevisite guidate nel Museo dell’Alto Molise (museo civico degli usi, costumi, mestieri e Archeologico), che svela interessanti scenari ed oggetti del mondo dei Sanniti, oltre ad un percorso nella storia e cultura locale del ‘900, con ambienti perfettamente ricostruiti. Le visite guidate sono organizzate dall’associazioneDedalo – archeologia e cultura sabato 8 e domenica 9 agosto. Ci sarà inoltre la possibilità per i bambini di partecipare ailaboratori archeologici “Dall’argilla al vaso” – laboratorio di archeologia sperimentale – e“Ma come ti vesti?” – laboratorio sul costume dei Sanniti. Le attività sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti. Per prenotare:asp.dedalo@gmail.com , WatsApp 3297345581, 3468395325.

San Pietro Avellana fa parte dell’Associazione nazionale Città del Tartufo, che unisce le migliori località a vocazione tartuficola, all’insegna della promozione del pregiato fungo e del territorio.

La 31esima Fiera del Tartufo Nero di San Pietro Avellana è organizzata dal Comune di San Pietro Avellana e dalla Pro loco Ad Volana, nelrispetto di tutte le normative di sicurezza.

Per informazioni:

Pro loco “Ad Volana”

Giuseppe Sebastiano

Tel. 3920406204

E-mail:sanpietroavellana@tin.it

info@prolocosanpietroavellana.it