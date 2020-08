Sono 2.246 i test sierologici effettuati in Molise nell’ambito dello studio per testare la diffusione del virus Lo rende noto l’Azienda sanitaria regionale. I test portati avanti da Istat e Ministero della Salute con la collaborazione di Asrem e Croce Rossa, hanno rilevato solo 16 cittadini positivi al virus. In termini percentuali, si tratta dello 0,7% del campione testato, in termini assoluti sono 2117 i molisani che hanno contratto il Covid. Dei 16 cittadini risultati positivi ai test, 3 avevano già sviluppato clinicamente la malattia nel periodo marzo-aprile 2020. I restanti 13 non avevano mai avuto sintomi. Questi ultimi, dopo il riscontro della sieropositivita’, sono stati sottoposti a tampone con risultato negativo per tutti.

“Sono numeri lontani dalle alte percentuali di altre regioni – commenta il Direttore generale Asrem, Oreste Florenzano – ma che restituiscono una fotografia dettagliata della situazione in Molise. Il nostro ringraziamento va a tutti i cittadini che hanno risposto all’invito e si sono sottoposti al prelievo, collaborando ad un importante studio che fornira’ elementi efficaci per tracciare le scelte future, agli operatori della Croce Rossa e a tutto il personale Asrem. Le nostre donne e i nostri uomini, sebbene provati dal periodo di emergenza – conclude – si sono impegnati come non mai per portare avanti questa indagine, consci della grande importanza che i dati rilevati possono avere per gli esperti”.