Troppa gente in piscina, i carabinieri sgomberano la struttura

Nel fine settimana controlli dei carabinieri di Bojano per verificare il rispetto del distanziamento sociale imposto dalle normative per fronteggiare la diffusione del coronavirus. I militari hanno sanzionato il gestore di una piscina che nel corso della serata non aveva garantito il limite di accesso alla struttura, omettendo di prevenire assembramenti. Il locale è stato quindi sgomberato e al titolare è stata inflitta una multa da 400 euro.