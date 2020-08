Sei giorni di eventi, tre paesi coinvolti, oltre settanta ospiti: ecco la quarta edizione di Rocciamorgia

Sei giorni di eventi, tre paesi coinvolti, più di venti incontri, oltre settanta ospiti tra scrittori, musicisti, giornalisti, artisti, rappresentanti delle istituzioni e molto altro. La quarta edizione di Rocciamorgia ai nastri di partenza nonostante l’emergenza sanitaria abbia cancellato tante iniziative, non si ferma e anzi propone programma di grande spessore che spicca in una estate povera di iniziative.

La manifestazione, che si terrà dall’11 al 18 agosto a Trivento, Pietracupa e Sant’Angelo Limosano, rientra nel programma regionale “Turismo è Cultura” e quest’anno avrà come tema conduttore: “Incontri”.

A promuovere il festival, ideato e diretto da Antonio Seibusi, è l’associazione “Il Molise di Mezzo” di Trivento. Nei sei giorni, tra i tantissimi appuntamenti in programma spicca l’incontro tra il giornalista Domenico Iannacone e il poeta Franco Arminio il 18 agosto a Trivento. “Di fronte alle grosse problematiche organizzative create dal Covid-19 – spiegano i promotori – avremmo potuto, come hanno fatto in tanti, rinviare il festival ma questo avrebbe significato abbandonare l’obiettivo più importante della nostra manifestazione: ridare speranze e prospettive di futuro ai territori del Molise interno spopolati dall’emigrazione. Non solo non abbiamo lasciato ma abbiamo aumentato il numero delle giornate con numerosi appuntamenti nei luoghi più belli e caratteristici dei tre comuni coinvolti, sempre nel pieno rispetto delle misure di contenimento del virus. Il tema ‘Incontri’ evoca il ritorno a incontrarsi, confrontarsi e ragionare, immaginando, insieme una nuova visione di futuro, per trarre proposte significative sui temi della ripartenza e di uno sviluppo armonico, sostenibile e consapevole”. Ma quali sono gli obiettivi di Rocciamorgia? “L’intento è quello di dar consapevolezza di questi luoghi a chi li abita, e farli conoscere, attraverso il richiamo delle arti e della cultura, a chi verrà per partecipare alla manifestazione. L’obiettivo è di valorizzare le risorse interne e portare in Molise forze esterne che stimolino le energie migliori del territorio attraverso momenti di riflessione, di cultura e performance artistiche”.

Martedì

18:00

Trivento (Terrazza Polifunzionale)

Ospiti invitati: Presidente Regione Molise, Assessore Cultura, Sindaci dei tre comuni, con Antonio Seibusi, Fridanna Maricchiolo, Antonio Mancinella, Micaela Fanelli, Giovanni Germano, Federico Pommier Vincelli

21:30

Trivento – Scalinata monumentale San Nicola

’ con Enzo Luongo e Pippo Venditti

Mercoledì 1

19:00

Trivento

Canti di Caterina Pontrandolfo lungo il paese

21:00

Trivento – Scalinata monumentale San Nicola

Ulderico Pesce racconta “ r”

Giovedì

17:30

Pietracupa – Scalinata Sant’Anna

’. Incontro di riflessioni coordinato da Antonio Mancinella, con Donato Toma (Presidente Regione Molise), Alessandro Coppola, Domenico Di Lisa, Mario Di Lorenzo, Micaela Fanelli, Orlando Franceschelli, Nicola Gasbarro, Lino Gentile, Francesco Monaco, Rossano Pazzagli, Filippo Tantillo.

Conclude Fridanna Maricchiolo

19:00

Pietracupa – Scalinata Sant’Anna

: Linguaggi, cambiamenti, resilienza con Antonio Avenoso, Elvira Del Monaco Roll, Marilena Ferrante

21:00

Pietracupa – Scalinata Sant’Anna

di Giuseppe Semeraro dedicato a Danilo Dolci

22:00

Pietracupa – Scalinata Sant’Anna

’ ’ Concerto del duo Cadira

Domenica

17:30

Sant’Angelo Limosano – Piazza del Municipio

(cultura turistica e turismo consapevole) coordinato da Fridanna Maricchiolo e Davide Vitiello, con Vincenzo Cotugno, Dionisio Cofelice, Roberto Colella, Giovanni Gemano, Enzo Luongo, Paolo Piacentini, Antonio Ruggieri, Ida Santilli, Lorenzo Tagliavanti

21:30

Sant’Angelo Limosano – Piazza del Municipio

. , di e con Caterina Pontrandolfo

22:00

Sant’Angelo Limosano – Piazza del Municipio

musica delle tradizioni con i Damadaka

Lunedì

11:00

Pietracupa – Corso Trento

riflessioni con Fridanna Maricchiolo e Massimiliano Fiorucci

17:30

Pietracupa – Corso Trento

In collaborazione con l’associazione Il passeggiata al Cantone con picnic e dialogo tra Aurora Del Monaco e Simonetta Tassinari

19:30

Pietracupa – Corso Trento

Saggio del laboratorio di canto di tradizione orale di Caterina Pontrandolfo con i partecipanti

21:00

Pietracupa – Scalinata Sant’Anna

di Alessandro D’Alessandro con il suo organetto, Live Electronis

22:00

Pietracupa – Scalinata Sant’Anna

, recital di Lara Molino

Martedì

17:30

Trivento – Scalinata Monumentale San Nicola

– coordinato da Sebastiano Martelli, con Andrea Di Consoli, Donatella Di Pietrantonio, Mauro Minervino, Antonio Pascale, Piero Sorrentino e con Angelo Ferracuti

20:30

Trivento – Scalinata Monumentale San Nicola

, . Un racconto di Antonio Pascale.

21:10

Trivento – Scalinata Monumentale San Nicola

. dal programma “Che ci faccio qui” (Rai 3) conversazione tra il giornalista Rai Domenico Iannacone e lo scrittore poeta paesologo Franco Arminio.

esta finale

Durante la manifestazione:

Street Art | ONIRO

Istallazioni artistiche | Ivana Ruffolo

Laboratorio di canto | Caterina Pontrandolfo

Letture e recitazioni poetiche | Lara Chiellino

Improvvisazioni musicali | Pasquale Innarella e Giuseppe Spedino Moffa