Miranda ‘adotta’ una volpe. La notizia ripresa anche dalla stampa nazionale

Ha suscitato lì’interesse della stampa nazionale la notizia dell’adozione di una volpe dagli abitanti di Miranda, paese della provincia di Isernia. Da una ventina di giorni, infatti,l’animale arriva fin davanti al bar di largo Fontana, a mezzanotte in punto e aspetta che qualcuno le dia qualcosa da mangiare. A riportare la notizia Tgcom24.

A notare per primi la volpe erano stati i clienti dei bar ai quali il simpatico animale ora si avvicina, senza alcun timore. E’ diventata una vera e propria attrazione, tant’è che in molti, intorno alla mezzanotte, si recano al bar per vedere arrivare la simpatica volpe aggirarsi tra i tavolini in attesa del cibo.