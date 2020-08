Incidente al bivio di Cantalupo, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente strdale verificatosi ieri sera sulla Statale 17, all’altezza del bivio per Cantalupo. Tre i mezzi coinvolti: u’auto, un fuoristrada e un mezzo agricolo. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto, si sarebbe verificato prima un tamponamento, poi il coinvolgimento di un altro veicolo che era fermo a bordo strada per svoltare. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e il 118 che ha trasportato i feriti al Cardarelli.