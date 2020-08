Calcio, in Lega Pro sono giorni decisivi per la prossima stagione. Campobasso al lavoro in attesa di news In altissimo Molise, l'Agnonese entra nella fase operativa dopo aver regolarizzato l'iscrizione

Campobasso al lavoro nel catino di selva piana con uno staff tecnico semi-nuovo: come avevamo anticipato qualche giorno fa, il fisioterapista è il campobassano dottor Alberto Sciacqua, mentre il nuovo preparatore atletico è il professor Negro. La società ha voluto abbinare al corposo gruppo di riconfermati anche una fronda di under interessanti che potrebbero proiettarsi potenzialmente in prima squadra dalla juniores. Parliamo di Luca Tizzani, dello stesso Pontillo, di Lorenzo Arco, giovani lupetti che Cudini sta osservando e valutando. Insieme a questi, ci sono Martino, Pistillo e Della Ventura che già avevano vissuto le dinamiche della prima squadra: Pistillo è stato titolare per vari turni, cosi come Martino, mentre Della Ventura ha fatto registrare qualche panchina. I tre ultimi citati sono tutti molisani. Insomma, la società ha voluto ripartire da questo mix interessanti per andare poi a comporre una squadra molto giovane nella sua struttura di base.

Il gruppo, che oggi conta circa venti elementi, dovrebbe far registrare altri innesti nei prossimi giorni: è un periodo di prove ed esperimenti per cui non sarà difficile vedere a Selvapiana volti nuovi alla corte di Cudini. Il tecnico, interpellato dalla pagina Facebook del Campobasso,

ha sottolineato che si riparte con grande entusiasmo non sapendo ancora quale sarà la categoria di appartenenza. Cudini ha spiegato come è stata una scelta mirata, quella di ripartire con qualche giorno di anticipo per poi sviluppare in Abruzzo la seconda parte del ritiro prevista dopo ferragosto. Nelle premesse dei lavori, Cudini si è intrattenuto con i ragazzi evidenziando come fossero passati ben cinque mesi dall’ultima gara giocata a Selvapiana. A proposito di stadio, va rimarcata la cura del particolare, cioè di come la società e i suoi addetti stiano curando il verde di selva piana che a prima vista appare molto rigoglioso. In ottica ripescaggio in lega Pro, si apre una settimana interessante: domani verranno delineati i criteri per i ripescaggi in un consiglio di Lega con anche altri punti all’ordine del giorno; mentre mercoledi scadono i termini per iscriversi in Lega Pro. Probabilmente al termine di questa settimana la società rossoblu potrebbe avere le idee ancora più chiare e definite rispetto ai passi futuri da compiere.

Anche per l’Olimpia Agnonese il periodo è delicato: la società ha diramato un comunicato per segnalare di aver messo a posto tutta la documentazione richiesta per regolarizzare l’iscrizione in serie D. Prossimi passi: l’attesa della ratifica dell’iscrizione da Roma, ma

questo è un passo scontato; un’assemblea societaria per ridefinire il budget e da li iniziare ad occuparsi dell’aspetto tecnico. Nonostante qualche titubanza iniziale dovuta forse a qualche collaborazione non rinnovata, Agnone è riuscita a rientrare in serie D anche per il

prossimo anno. Gli sforzi sono stati non indifferenti. Il momento dedicato alla ricostruzione dell’organico sembra davvero vicino.

Il Vastogirardi ha di fronte a se una settimana prima di tuffarsi nel pre ritiro di lunedì dieci. La squadra sta prendendo corpo: dopo l’ingaggio dell’attaccante Souleman Camarà al Nardò nell’ultima stagione, è stato Lucarino ad accordarsi con gli alto molisani. La dirigenza ha messo in evidenza positivamente il ritorno di Lucarino non solo per il fatto che è originario di Vastogirardi, ma anche per le sue recenti esperienze con le maglie di Lanciano, Angelana ed Amiternina.