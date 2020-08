Sale numero positivi, sorveglianza resta alta

di Giovanni Di Tota

Sale ancora il numero dei positivi. L’ultimo bollettino Asrem registra altri due casi nel cosiddetto cluster dei venezuelani. I contagiati appartengono alla parrocchia di Sant’Antonio di Padova di Campobasso.

Anche questi ultimi sono asintomatici.

E’ il risultato degli 83 tamponi processati nelle ultime ore che ha riportato a 33 il numero complessivo dei positivi attualmente trattati.

Non si sono comunque registrati altri casi tra i migranti arrivati in Molise, nelle strutture di Isernia, Campomarino e Campolieto. In quest’ultima, al Tratturo, due sono i migranti positivi al test del Covid. Dunque la sorveglianza resta strettissima e, come annunciato anche dal presidente Toma e dal direttore generale dell’Asrem Florenzano, i controlli su queste persone saranno con molta probabilità ripetuti.

Dopo le reazioni dei sindaci di Isernia e Campomarino, e una rissa scoppiata in via dei Pentri, ancora qualche problema allo sweet dream, la struttura sulla statale 16 che ospita 83 profughi

Alcuni di loro, anche in questo caso sottoposti a 40ena, hanno cercato di allontanarsi e lasciare l’ex albergo. Ma la Polizia, che pattuglia costantemente i centri di accoglienza, ha bloccato sul nascere il tentativo di fuga e riportato il gruppetto di tunisini all’interno delle camere.

In una delle giornate più calde dell’estate, da registrare anche il decesso di un uomo di 82 di Montenero di Bisaccia, sulla spiaggia libera di Vasto Marina. L’anziano si è accasciato all’improvviso e vani sono risultati i tentativi di soccorrerlo prima dei famigliari e poi del 118 abruzzese.