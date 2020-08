Migranti a Isernia, Francesca Bruno chiede controlli e tamponi urgenti per tutti

Francesca Bruno, consigliera comunale di Casapoun a Isernia, comunica: “Ho appena inviato tramite il mio indirizzo PEC di consigliere comunale una richiesta al Sindaco, alla Giunta Comunale, alla ASL ed ai Carabinieri per controllo del rispetto delle normative covid nelle strutture di accoglienza cittadine, dove già si erano verificati casi di Coronavirus e che ora vanno riempiendosi delle decine di immigrati tunisini che il Governo nazionale ha deciso di inviarci. Mi aspetto che i controlli siano effettuati in maniera accurata e costante, e mi auguro che non ci siano casi di positività”.