Incidente costato la vita a Maria Melfi, ci sarà perizia cinematica

Lino La Selva è fuori pericolo. Dopo aver lottato tra la vita e la morte per una ventina di giorni, ha lasciato il reparto di rianimazione, ma dai figli ha appreso la tragica notizia della scomparsa della moglie.

Lui e Maria Melfi, erano in sella alla loro Yamaha e percorrevano la bifernina. Stavano facendo un giro quel pomeriggio dell’11 luglio, quando in prossimità del bivio di Colle d’Anchise si è materializzata davanti a loro quella Fiat Tipo. Uno scontro inevitabile e poi il buio. Sull’asfalto, quando sono arrivati i soccorsi, c’erano i corpi di marito e moglie. La donna, 51 anni, una vita nel volontariato, e amatissima nel suo paese Morrone del Sannio, non c’era stato nulla da fare. Deceduta qualche ora dopo l’arrivo al Cardarelli. Gravissimo anche il marito, trasportato in ospedale.

Sull’auto un pensionato di 71 anni originario di Castelpetroso, ma residente a Roma. Secondo la ricostruzione avvenuta sul posto, l’auto si sarebbe immessa sulla Statale mentre proprio in quell’istante arrivava la moto, che non l’ha evitata. L’uomo è indagato per omicidio stradale.

Ora la procura di Campobasso ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari una perizia. Il pubblico ministero, Elisa Sabusco, titolare del caso, ha accolto la richiesta dei famigliari della vittima di svolgere una indagine cinematica, sulla base dei rilievi effettuati dai carabinieri di Bojano e delle condizioni di moto e auto. La perizia sarà oggetto di incidente probatorio, come disposto dal gip. I reati ipotizzati a carico dell’uomo di 71 anni alla guida delle Fiat Tipo sono omicidio stradale e lesioni personali gravissime