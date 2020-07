La comunità di Monteroduni dà l’ultimo saluto a Lorenzo Gliottone

Per consentire al maggior numero di persone possibile di dare l’ultimo saluto al povero Lorenzo Gliottone, i funerali sono stati celebrati in piazza Giuseppe Russo. Tutti distanziati e tutti accomunati dal dolore e dall’incredulità per la perdita di una giovane vita. Tutti a Monteroduni volevano un gran bene a Lorenzo e rassegnarsi a questo destino non è facile. Inconsolabili i genitori e i familiari – abbracciati idealmente da tutto il paese – attoniti gli amici con cui ha condiviso tanti momenti di divertimento e spensieratezza. Proprio loro hanno portato in spalla la bara bianca, accompagnata da un lungo applauso. Un clima di profonda tristezza ha accompagnato tutta la funzione. Gli amici hanno salutato Lorenzo liberando in cielo palloncini bianchi e dorati, con l’età del ragazzo. Aveva appena vent’anni Lorenzo. É andato via proprio nel fiore della vita, quando si comincia a progettare il futuro. Davanti a queste tragedie non ci sono parole, non si riesce a trovare il senso.