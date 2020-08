Isernia. In viaggio senza assicurazione, la Polizia stradale sequestra 1 autobus e 4 auto

Nei giorni scorsi la specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato ha effettuato, a livello nazionale, un’operazione ad “Alto Impatto” per il controllo sulla copertura assicurativa obbligatoria dei veicoli.

Anche nella nostra provincia l’operazione è stata effettuata dagli agenti della locale Sezione Polizia Stradale e del Distaccamento di Agnone che hanno effettuato numerosi posti di controllo su tutte le principali arterie stradali della provincia.

Nell’operazione è stata utilizzata l’apparecchiatura “Street Control” che consente in tempo reale il controllo della copertura assicurativa di tutti i veicoli in transito, arrivando a controllare, nei due giorni dell’operazione, oltre 1.200 veicoli.

Cinque i veicoli sequestrati da domenica scorsa ad oggi perché privi di copertura assicurativa: nei confronti dei conducenti sono state elevate altrettante sanzioni amministrative da 868,00 euro. Fra i veicoli sequestrati anche un autobus di linea, controllato mentre transitava sulla S.S.85 all’altezza di Sesto Campano.