FIGC Molise aperte le iscrizioni. Le società tra burocrazia e mercato.

Da una settimana la FIGC Molise ha aperto le iscrizioni per la stagione 2020/2021. Per i tornei di Eccellenza e Promozione le società avranno tempo fino a mercoledì 5 agosto, un giorno in più per i club di prima categoria. Lo stesso periodo sarà utile alle società che intendono presentare domanda di ripescaggio. I club di seconda categoria dovranno far pervenire la documentazioni entro il 28 agosto. La FiGC Molise ha previsto anche il campionato di terza categoria over 35 dove le iscrizioni verranno chiuse il 4 settembre. Per il settore del Futsal le società maschili e femminili avranno tempo fino al 28 agosto per l’iscrizione.



Qualche movimento di mercato. L’Aurora alo Casertano ha ufficializzato l’ingaggio di Davide Vallefuoco difensore classe ’87 di grandissima esperienza con alle spalle diverse stagioni trascorse tra campionati di eccellenza campana e molisana con Isernia; Campobasso e Bojano, a cui si aggiungono stagioni in Campania tra le fila di Arzanese;Afragolese e diverse altre squadre. Prime operazione del Termoli 1920 il presidente Castelluccio ha un nuovo Direttore Generale AVV. Carlo Iacovitti ( ex Avezzano ) Entrano in società anche l’Avv. Davide Sabatino e il Dott. Alberto Montano. Della passata stagione sono stati riconfermati il Portiere Bruno il difensore Iannone e l’attaccante Antuoni . Nuovi arrivi : il Portiere Ciccariello (2001) ex Luco (Eccellenza Abruzzese) Centrocampista Fischer (2000) ex Molfetta e l’attaccante Rosafio Matteo (98) ex Sangiorgese e giovanili del Lecce.