Coronavirus, due nuovi casi positivi a Isernia: persone rientrate dal Kosovo

I tamponi sui migranti appena arrivati in regione sono già stati tutti effettuati e i primi risultati si conosceranno domani. E’ quanto fa sapere l’Asrem. Intanto il nuovo bollettino sull’andamento del Coronavirus diffuso in serata segnala due nuovi casi positivi a Isernia, si tratta di persone rientrate dal Kosovo ma che appartengono ad un nuovo cluster e dunque non hanno a che fare con il caso dei kosovari registratosi nei giorni scorsi a Pesche. Complessivamente 170 i tamponi processati oggi. Sale a 29 il numero degli attualmente positivi in regione.