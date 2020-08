Comune Isernia, accordo quadro per la manutenzione della viabilità in centro e nelle borgate

Sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento della viabilità comunale. Le opere riguardano sia le frazioni sia il centro cittadino che, laddove necessario, vedranno il rifacimento dell’asfalto e della segnaletica stradale, nonché ogni altra azione utile alla proficua cura della rete viaria in tutto il territorio comunale.

«Per l’appalto – ha dichiarato l’assessore alla viabilità Domenico Chiacchiari – si è scelto l’Accordo Quadro, che concede il vantaggio di semplificare le procedure e di contenere i costi. È la prima volta che il Comune si avvale di questa tipologia contrattuale, soprattutto con lo scopo di impegnare le ditte appaltatrici ad intervenire prontamente ogniqualvolta ve ne sia la necessità per cause imprevedibili o comunque straordinarie. Il pronto intervento – ha aggiunto Chiacchiari – è una misura innovativa che potrà garantire la rapida risoluzione di vari problemi legati alla viabilità».

Il totale generale delle spese è di oltre 280mila euro, di cui 132mila euro per le frazioni e 148mila euro per il centro cittadino.