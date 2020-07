Calcio, domani inizia il ritiro del Campobasso. L’Olimpia Agnonese formalizza l’iscrizione. Lucarino approda al Vastogirardi

Domani il Campobasso si ritrova presso l’albergo Centrum Palace per dare il via ai lavori della nuova stagione. Poche le facce nuove al primo appuntamento dell’anno – dovrebbe esserci infatti il solo Di Domenicantonio ed un portiere in prova che verrà giudicato da Cudini e dal suo staff. Visite mediche in mattinata e primo allenamento dell’anno che dovrebbe essere fissato intorno alle 17:30 considerata anche l’afa eccessiva delle ore pomeridiane.

La società ha comunicato questa mattina che le sedute di allenamento si terranno presso lo stadio Selvapiana ed a porte chiuse per rispettare le norme relative al covid 19. E’ stato intercettato in città Riccardo Musetti che stamane ci ha confermato di non essere piu ufficialmente un calciatore del Campobasso.

In giornata previsto l’arrivo in Molise del patron Mario Gesuè. L’impressione esterna è che il Campobasso parta, ma che si viva una fase di effettiva transizione. Ci sono almeno nove elementi confermati dal passato campionato insieme con Pistillo e Martino. Insomma, una squadra già c’è, ma è innegabile che il pensiero della società vada si proietti al professionismo: in serie C continuano ad arrivare notizie di possibili rinunce all’iscrizione. Dopo quella del Campodarsego, ecco anche il Teramo avere delle serie perplessità circa l’iscrizione in Lega pro.

Stamattina abbiamo interloquito con un membro della società del Potenza che ci ha confermato come la squadra verrà regolarmente iscritta in Lega Pro. Diciamo che un primo passaggio importante può essere, in chiave ripescaggio, l’assemblea di Lega del 4 agosto che, fra i vari punti, stabilirà i criteri di ripescaggio.

Non solo: il giorno successivo scade il termine per presentare domanda di ammissione in Lega Pro da parte delle attuali aventi diritto. Ricordiamo che tale termine è stato ampliato al 24 agosto per le retrocesse dalla serie B di cui una è già il Livorno. In occasione del turno ultimo di serie B di stasera sapremo i nomi delle altre due. A seguire sapremo la quarta a retrocedere dopo il play out. Insomma, la società rossoblu già potrebbe iniziare a farsi due conti dalle date menzionate della prossima settimana considerando la volontà di provare ad inoltrare il ripescaggio. Un fatto che ormai quasi non fa più notizia e che è stato confermato dal Campobasso all’atto di informare dell’avvenuta iscrizione in quarta serie. In base a quanto la società percepirà e saprà, la rosa verrà evidentemente modellata e completata.

L’Olimpia Agnonese è pronta per regolarizzare la sua posizione nei confronti della Lnd ed integrare i documenti richiesti. Ricordiamo che la covidsod aveva chiesto alla società granata: copia della fidejussione, verbale di assemblea e la convenzione stipulata fra comune e società per la gestione dell’impianto. Sono stati giorni di lavori per gli amministrativi dell’Agnonese, ma sembra si vada verso una soluzione positiva che consenta alla squadra di far parte regolarmente del campionato di serie D.

Tutto questo mentre il Vastogirardi annuncia l’ingaggio del difensore Riccardo Lucarino che è proprio originario del comune alto molisano. Lucarino ha vestito la maglia del Lanciano nello scorso campionato in eccellenza abruzzese e vanta un passato in quarta serie anche nelle fila di Olimpia Agnonese, Castellazzo e Deruta. Il Vastogirardi è soddisfatto per questo ritorno sia per lo spessore morale del giocatore sia anche per il fatto che è un elemento del posto che proprio per questo motivo potrebbe essere indotto a dare qualcosa in piu.