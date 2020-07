Un altro caso positivo a Campobasso, anche questo è legato al cluster venezuelano

34 second read

Sono 226 i tamponi processati oggi, giovedì 30 luglio, dall’Asrem in Molise. Tra questi c’è un nuovo caso positivo, è a Campobasso ed è collegato al caso della famiglia venezuelana arrivata all’inizio del mese in città. Resta un solo paziente ricoverato al Cardarelli. Gli attualmente positivi in regione salgono a 27, i guariti sono 421.