Scuola Calcio Elité Chaminade Campobasso il bilancio di fine stagione e i nuovi obiettivi

La stagione 2019/20 della Scuola Calcio Élite Chaminade Campobaso è andata oltre le aspettative, da parte delle squadre e del gioco espresso dai ragazzi e bambini. Hanno brillato Giovanissimi e Allievi Calcio a 5 che hanno vinto il campionato, laureandosi campioni regionali. Discorso più che positivo per tutte le categorie: Pulcini, Esordienti e le selezioni del calcio Under 15 e 17. Nei giorni scorsi il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha reso noto l’elenco delle Scuola Calcio con qualifica Elite, il nome della Chaminade Campobasso c’è. Per ottenere questo riconoscimento il settore Attività di Base di una società deve soddisfare una serie di requisiti molto restrittivi garantendo lo svolgimento dell’attività con uno standard qualitativo alto e in piena sicurezza, oltre che partecipare a tutte le attività federali. Massimiliano Marsella tecnico dei Giovanissimi C5 e Coordinatore della Scuola Calcio rossoblù ha tracciato un bilancio della stagione:”Siamo molto soddisfatti perché durante l’anno l’impegno dei ragazzi è stato totale e la loro crescita costante. Con il lavoro e l’impegno alla fine arrivano anche i risultati. Per questo, oltre ai ragazzi, ringrazio anche tutto il mio staff e naturalmente la società per averci data questa opportunità”. Una stagione contraddistinta da un aumento degli iscritti, soprattutto grazie agli sforzi della dirigenza che ha allestito uno staff tecnico competente. Il giovane mister Andrea Tammaro ha commentato il successo con gli Allievi C5:” Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi. Mettiamo in bacheca questo trofeo conquistato con impegno e sacrificio”.

Nei prossimi giorni sono in programma altre riunioni tecniche per programmare la prossima stagione sportiva che vedrà i rossoblù ai nastri di partenza dei campionati giovanili molisani, non mancheranno le novità che riguardano anche il settore senior.