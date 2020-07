Divieto di transito per Campitello di Sepino, il sindaco: “Ordinanza resta valida”

In merito alla vicenda dell’ordinanza del Tar che ha concesso la sospensiva al provvedimento del sindaco di Sepino che istituisce il divieto di transito ai veicoli nel periodo estivo per il pianoro di Campitello di Sepino, interviene il sindaco del paese Paolo D’Anello.

“Il divieto di transito contenuto nell’ordinanza – precisa – è stato sospeso solo per il ricorrente, titolare dell’agriturismo che su trova sul pianoro di Campitello, e per i clienti che intendono recarsi nella struttura. Da ciò si evince che la stessa ordinanza allo stato rimane valida ed efficace per chiunque intendesse recarsi nell’area dove rimane il divieto di transito per i veicoli (ad eccezione di servizi di emergenza, sicurezza, invalidi, agricoltori e allevatori) a tutela della salute pubblica e delle ragioni di interesse generale di contenimento del rischio sanitario per il covid. Appare peraltro evidente che il fine dell’ordinanza – prosegue il primo cittadino – era e rimane il perseguimento dell’interesse pubblico”. Infine il sindaco precisa che il Tar ha prescritto solo per il ricorrente le stesse modalità di accesso che il Comune di Sepino si era già dichiarato disponibile a riconoscere in occasione di un incontro tenutosi in municipio prima della presentazione del ricorso.