Cede la strada di contrada Codacchio a Trivento, interviene l’amministrazione comunale per la messa in sicurezza. Durante la tarda serata del 28 luglio, durante la festa dei santi patroni dii Trivento, si è verificato un cedimento del tratto di strada comunale che porta nella popolosa contrada di Codacchio. Dopo l’avvenuta segnalazione da parte dei residenti, sono intervenuti sul posto per transennare l’area, il sindaco Pasquale Corallo, il vice sindaco Sandra Stinziani e il comandante dei Vigili urbani Massimo Tucci. L’assessore ai Lavori pubblici, Angelo Lomastro, ha sollecitato l’intervento di messa in sicurezza alla struttura, per rendere di nuovo percorribile l’arteria senza impedimenti. Quella della viabilità è sempre stata una priorità per le amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni: il territorio particolarmente esteso, la natura stessa del terreno, soggetta ai dissesti idrogeologici, e non di rado l’incuria dei residenti, il tutto comporta interventi continui di messa in sicurezza.