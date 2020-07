Schianto nella galleria di Sessano del Molise, perde la vita turista milanese di 32 anni

Sembra incredibile, ma purtroppo è tutto vero. Un altro incidente mortale – il terzo in due giorni – si è verificato sulla Trignina, nella galleria di Sessano del Molise. Ha perso la vita L.C., 32 anni, originario di Ortona ma residente a Milano, in vacanza insieme a un suo amico. Il giovane era alla guida della sua Peugeot 208, diretto verso Isernia. Poco dopo aver imboccato la galleria Pantaniello, per cause che accerteranno gli agenti della Polizia stradale, ha perso il controllo dell’auto, finendo sull’altra corsia, dove si è scontrato con una Fiat Bravo che stava andando verso Sessano. L’impatto è stato violentissimo. La Peugeot ha terminato la sua folle corsa 200 metri più avanti. I soccorsi sono stati attivati immediatamente. Sul posto sono subito giunti gli agenti della Stradale del distaccamento di Agnone e i colleghi di Isernia. Con loro anche il personale dell’Anas e i Vigili del fuoco del comando provinciale di contrada Rio. Sono stati loro a liberare il giovane dalle lamiere e ad affidarlo alle cure soccorritori del 118. I medici hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma per Cardellini purtroppo non c’è stato nulla da fare. Lievemente feriti anche il suo compagno di viaggio – accompagnato per precauzione al pronto soccorso del Veneziale di Isernia – e il conducente della Bravo, medicato sul posto. La strada è stata chiusa al traffico per oltre un paio di ore. Per facilitare i soccorsi, i rilievi e il ripristino della viabilità in galleria, i Carabinieri hanno deviato il traffico verso la zona industriale di Sessano.