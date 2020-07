Pescara. Con la moto contro un’auto, gravemente ferito 38enne originario di Agnone

50 second read

Un 38enne originario di Agnone, ma residente in provincia di Pescara (Spoltore), è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale che si è verificato a Santa Teresa di Spoltore. L’uomo era a bordo di una morto quando si è scontrato frontalmente con un’auto. Il motociclista molisano è stato trasportato all’ospedale Santo Spirito di Pescara. La prognosi è riservata. Solo contusioni per il conducente dell’auto. Lievemente ferito un pedone, colpito dalla moto. Indaga la Polizia municipale.