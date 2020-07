Campobasso, a Palazzo San Giorgio debutto per il neo consigliere Corradino Guacci

Come primo punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale di oggi a Campobasso c’è stato l’ingresso da nuovo consigliere comunale di Corradino Guacci. Ha preso il posto di Paolo Adamo, il consigliere 5 Stelle scomparso nei giorni scorsi. “Il suo valore umano e le sue esperienze professionali riconosciute – ha detto il sindaco Gravina salutando il neo consigliere -, consegnano all’assise comunale una figura capace di accrescere la qualità dei lavori del Consiglio. A Corradino va l’augurio sincero mio e di tutto il Consiglio comunale che oggi lo ha accolto, mentre un saluto che non sarà mai definitivo va a Paolo Adamo, al quale ci legherà non solo il ricordo per quanto abbiamo condiviso, ma soprattutto il pensiero vivo per tutto quanto ancora, a dispetto del destino, continuerà ad unirci”.