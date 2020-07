Vela: il Circolo della Vela di Termoli ha ospitato il Campionato IX Zona FIV

Share on Twitter

Share on Facebook

Lo scorso fine settimana il Circolo della Vela Termoli ha ospitato le regate del Campionato IX Zona FIV. Le condizioni del vento hanno impegnato gli atleti. Nella giornata di Sabato si sono svolte due prove impegnative, con vento da nord ovest e raffiche che raggiungevano i 24 kn.



Al termine delle 5 prove di regata, questi i risultati:

Classe Laser Radial:

1° Classificato LAMANTE DOMENICO – LNI PESCARA

2° Classificato RICCI DANIELE – LNI ORTONA

3° Classificato SOFIA CLAUDIA – LNI PESCARA

Classe Laser 4.7:

1° Classificato PRESUTTI ALESSIO – CIRCOLO VASTO NAUTICO

2° Classificato PAOLINI ERNESTO – LNI PESCARA

3° Classificato IOFFREDI MARCO – CIRCOLO DELLA VELA TERMOLI

Un particolare plauso a Marco Ioffredi, atleta del Circolo termolese, che ha saputo condurre con grande maestria 2 delle 3 prove di Domenica, classificandosi in entrambe al primo posto, purtroppo penalizzato da un incidente tecnico nella prima prova della regata. Un particolare incoraggiamento e saluto va a Iria Lomma e Fulgida Frattolillo, atlete del CVT, che si sono distinte per tenacia e costanza, nonostante le impegnative condizioni metereologiche.

Durante le regate si è anche celebrato il XII Memorial Nicola Piunno, evento a cui tutto il Circolo della Vela Termoli è particolarmente legato e che da tredici anni si svolge in memoria di un grande amico del mare e delle vele.