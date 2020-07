Un serpente dentro l’auto in pieno centro a Trivento, intervengono i Vigili del Fuoco. Uno spiacevole incontro che ha lasciato a dir poco sconcertati i proprietari dell’auto, parcheggiata nel centro urbano di Trivento. Il serpente, di non piccole dimensioni e di colore scuro, era allungato sul cruscotto dell’autoveicolo e ben visibile dal vetro anteriore. Da qui la telefonata ai Vigili del Fuoco del Capoluogo per liberare l’automezzo dal rettile. Dopo l’intervento di circa un’ora, non si è riusciti a trovare nessuna traccia del serpente, intrufolatosi molto probabilmente da qualche apertura del vano motore. I proprietari, ancora impauriti e non rassicurati, hanno lasciato la macchina nel parcheggio, con la speranza che il serpente potesse traslocare al più presto.