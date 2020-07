Sos Impresa, anche in Molise debutta l’associazione che fa rete per la legalità

Debutto ufficiale a Campobasso per Sos Impresa, su iniziativa della Confesercenti è stata infatti presentata ufficialmente l’associazione che fa “rete per la legalità”. Presenti tra gli altri alla conferenza stampa, moderata dal giornalista Giovanni Mancinone, il presidente nazionale di Sos Impresa, Luigi Cuomo, esponenti di tutte le forze dell’ordine e il procuratore di Campobasso Nicola D’Angelo. Per la Regione sono intervenuti il sottosgretario Roberto Di Baggio e il presidente della commissione per la lotta alla criminalità Vittorio Nola. “Questa iniziativa – ha spiegato Cuomo – nasce in un momento di grave crisi economico e di particolare difficoltà per le imprese commerciali, agricole e artiginali e agirà per difendere e rappresentare gli interessi dei soggetti aventi diritto ai benefici della legislazione antiracket, antiusura e anticorruzione”.