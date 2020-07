Serie D e Lega Pro si entra nella fase calda

Il pianeta della quarta serie ha fatto registrare tre rinunce all’atto delle iscrizioni: si tratta del San Marino Cattolica, squadra che era inserita insieme con le molisane, quella del Carpaneto e del Savona. Per il resto hanno fatto pervenire le loro adesioni entro il termine del 24 luglio oltre 160 società. Ecco le prossime tappe: la prima, ravvicinata, prevede il vaglio della covisod che entro domani emetterà i propri pareri circa la regolarità contabile ed amministrativa delle iscrizioni. Le società escluse avranno poi un termine, cioè entro il 31 luglio, per ricorrere avverso l’esclusione dal campionato. Ad oggi le molisane hanno provveduto regolarmente all’iscrizione entro il termine perentorio del 24 e con il corredo di documentazione richiesta dalla Lega.

L’ambizioso Campobasso di Mario Gesuè guarda contestualmente al mondo del professionismo inquadrato ormai da qualche mese a questa parte e alle sue possibili evoluzioni. La notizia secondo cui Foggia e Campobasso sono interessate a fare domanda di ripescaggio in Lega pro rimbalza ormai da molto tempo a questa parte. Le due società saranno alla finestra almeno per un’altra settimana prima di venire a conoscenza dei criteri per fare domanda di ripescaggio e, soprattutto, della possibilità che ci siano posti liberi da riempire. Anche il mondo della serie C è destinato a subire mutamenti: niente Coppa Italia perche il campionato inizia tardi. Inoltre, si va verso una composizione delle rose con un massimo di ventidue giocatori. Ghirelli continua ad invocare il credito di imposta per le società di Lega Pro forse temendo le difficoltà finanziarie a cui potrebbe andare incontro piu di un club.

A questo proposito va detto che il Catania, dichiarato fallito dal tribunale etneo, è stato ceduto ad altra società con la possibilità di mantenere la stessa matricola. Dunque, il titolo di Lega pro dei siciliani ad oggi è salvo. Da verificare quanto accadrà in varie piazze della serie C come, ad esempio, Potenza. A metà settimana il Campobasso dovrebbe ricevere la visita del patron Mario Gesuè: sabato prossimo i lavori della squadra entreranno nel vivo. Il Campobasso temporeggia per la Lega pro, ma ha già di fatto un organico allestito per la serie D. Si attende la soluzione della cessione definitiva di Fabriani dal Notaresco al Campobasso. Mentre è assai probabile che alcuni tasselli dello staff di Cudini vengano variati: ci dovrebbe essere un nuovo preparatore atletico ed un nuovo massaggiatore. Mentre per quanto riguarda la figura del fisioterapista, pare che la società voglia assumerne uno nuovo che stia a contatto costante con la squadra, mantenendo nello stesso tempo inalterata la collaborazione con il professionista dello scorso anno. In ogni caso, sarà la società a rendere noti i nomi dei nuovi ingressi nello staff.

L’Olimpia Agnonese è alla ricerca di una nuova guida tecnica dopo l’accordo fra il duo Rullo – Pizii destinati all’Avezzano. La stessa piazza abruzzese che accoglierà anche l’ormai ex ds granata Elio Ciccorelli. A questo punto, forse anche prima di una guida tecnica, si cerca un direttore sportivo navigato in grado di costruire una squadra che sappia salvarsi il prima possibile in quarta serie. Potrebbe essere riproposto il nome di Mauro Marinelli da anni nella dirigenza dell’Olimpia Agnonese. Lo staff granata si rivedrà a breve – dovrebbe tenersi un summit fra oggi e domani – per prendere atto degli ultimi eventi e ripartire in fretta forse con un nuovo presidente incaricato, sicuramente con un nuovo allenatore.