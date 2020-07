Scoppia una bombola di gas, momenti di paura nel centro storico di Fornelli

Poco dopo le 21 di ieri, nel centro storico di Fornelli, in un locale adibito a deposito, si è udito un forte boato. All’arrivo sul posto i Vigili del Fuoco di Isernia hanno rinvenuto i resti di un bombola di GPL già esplosa e altre bombole sempre di GPL presenti nel locale. La forte onda di urto dell’esplosione ha in parte divelto le porte di ingresso e provocato piccoli crolli di elementi strutturali all’interno. L’immediato intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso la messa in sicurezza dei locali e lo spegnimento di un incendio che aveva in parte già distrutto i materiali depositati. Ignote le cause dell’incendio in corso le indagini sia dal personale del Nucleo Investigativo Antincendio del Comando sia da parte dei Carabinieri. Fortunatamente non ci sono stati feriti.