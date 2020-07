Morta a Torino l’attrice molisana Claudia Giannotti, mercoledì la salma a Campobasso

E’ morta a Torino l’attrice Claudia Giannotti, attrice di cinema e di teatro. Aveva 83 anni. I funerali partiranno mercoledì 29 luglio dalla Casa di Riposo Ebraica di Torino e la sepoltura avverrà a Campobasso, suo luogo di nascita. Recitò in diversi film, soprattutto tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta, fra i quali ‘Vergogna schifosi!…’ del ’68, ‘Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue’ del ’69 e ‘Il divorzio’ del ’70. Interpreto’ anche personaggi del piccolo schermo per la Rai e per Mediaset, come ad esempio nello sceneggiato ‘Un certo Harry Brent’ all’esordio televisivo e, piu’ recentemente, ne ‘La squadra’. Intensa la sua attivita’ teatrale. Dopo il debutto nel 1961 con la compagnia di Andreina Pagnani in Il giardino dei ciliegi, lavoro’ con il Teatro Stabile dell’Aquila e il Teatro Stabile di Roma e in opere dirette da Luca Ronconi e Gabriele Lavia. E’ stata anche doppiatrice, soprattutto nell’ultima parte della sua carriera.