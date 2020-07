Ritrovato in buone condizioni di salute a Capriati a Volturno l’uomo che si era allontanato da Sesto Campano

È stato ritrovato in buone condizione di salute nei pressi della diga di Capriati a Volturno, nella tarda serata di ieri, l’uomo di 46 anni, di Sesto Campano, di cui non si avevano più notizie da venerdì sera, quando i familiari ne hanno denunciato la scomparsa. Sulle sue tracce si sono subito messi i Carabinieri, i Vigili del fuoco e alcuni amici del 46enne. Intorno alla mezzanotte di ieri, la buona notizia: l’uomo è stato individuato a Capriati, centro del Casertano che dista pochi chilometri da Sesto Campano. L’uomo è apparso in buone condizioni di salute, ma in stato confusionale. Per precauzione è stato accompagnato all’ospedale di Sessa Aurunca per accertamenti. L’uomo venerdì sera non era rientrato per cena. L’ultimo avvistamento a Torcino, in un bar, dove avrebbe acquistato un pacco di sigarette. Forze dell’ordine e volontari lo hanno cercato giorno e notte, fino al felice epilogo di ieri.