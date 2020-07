Università del Molise, in autunno corsi al via in anticipo: prime lezioni già il 21 settembre

Prove di normalità all’università del Molise. In questi giorni tante sedute di laurea ma anche tempo di bilanci per il periodo difficile appena affrontato, quello delle lezioni e degli esami a distanza. Il rettore Luca Brunese tira le somme: “L’esperienza delle lezioni e degli esami online ha funzionato bene – dice – anche le sedute di laurea di quest giorni sono andate bene ma ora siamo pronti per tornare in presenza. In quest’ultimo periodo abbiamo dato la possibilità agli studenti di scegliere se sostenere gli esami in presenza o a distanza, ebbene due su tre hanno preferito venire in ateneo”.

Dunque mentre si compiono gli ultimi atti prima delle vacanze in ateneo già si lavora per programmare la ripresa, una ripresa che obbligatoriamente sarà diversa dal solito vista l’emergenza sanitaria in atto, a cominciare anche dalla data di ripartenza. “Siamo pronti a ripartire in presenza e in sicurezza – spiega il rettore –, ci saranno percorsi separati e aule che garantiranno il distanziamento. I corsi quest’anno cominceranno in anticipo rispetto al solito, partiremo il 21 settembre in modo tale da poterci avvantaggiare qualora ad autunno inoltrato dovesse verificarsi, e noi tutti ci auguriamo di no, una nuova ondata del virus”.