Servizio autobus area trignina, ripristinate le corse extrascolastiche per raggiungere il Capoluogo e Termoli. A partire da lunedì 27 luglio 2020 verranno ripristinate le corse extrascolastiche del servizio autobus nel territorio trignino. Saranno riattivati tre collegamenti: Roccavivara/Campobasso, con coincidenza per Termoli e Vasto, partenza da Roccavivara alle 6.25, coincidenza al bivio per Trivento, sulla Trignina, alle ore 6.50 con autobus proveniente da Trivento e diretto a Termoli e Vasto. Proseguimento per Campobasso con arrivo alle ore 7.45. La seconda linea riattivata, Roccavivara/Campobasso, partenza da Roccavivara alle ore 15.00 con arrivo a Trivento alle ore 15.30. Proseguimento per Campobasso con arrivo alle ore 16.20. Partenza da Campobasso alle ore 18.15, proseguimento per Pietracupa, Salcito, Trivento con arrivo a Roccavivara alle ore 19.50. Infine, per la linea Roccavivara/Termoli, partenza da Termoli alle ore14.05, proseguimento per San Salvo, Bivio di Mafalda, coincidenza al Bivio di Trivento, sulla Trignina, con arrivo 15:15 con autobus proveniente da Campobasso. Arrivo a Roccavivara alle ore 15:40.